民進黨台北市立委補選候選人吳怡農一改過去反對態度，改支持役期延長。國民黨台北市議員徐巧芯今質疑，吳過往也以「讓每個參與的人，都認為這是有意義、有助於國家防衛的」反對女性服兵役，現在難道認為男性認同服兵役有意義？（周志豪攝）

民進黨台北市立委補選候選人吳怡農一改過去反對態度，改支持役期延長。國民黨台北市議員徐巧芯今質疑，吳過往也以「讓每個參與的人，都認為這是有意義、有助於國家防衛的」反對女性服兵役，現在難道認為男性認同服兵役有意義？

徐巧芯質疑，依照吳怡農標準，男性同胞是否也能主張在「讓每個參與的人，都認為這是有意義、有助於國家防衛」前不必服兵役？還是吳仍認為只要延長男性義務役期間，女性不應該在性別平權條件下服義務役？

徐巧芯提到，吳怡農過去主張在家當兵、全民皆兵，遭當時國防部長馮世寬批評是「渣男」，若這次能立法院，吳還主張在家當兵？那若面臨戰爭，要去哪領戰備物資？兩岸發生戰端時全民皆兵，不就所有人都會被捲入戰爭砲火中？

此外，對於吳怡農改口主張延長役期，徐巧芯也質疑，吳主張要延長為6個月、1年或2年？吳連自己提出兵役政見都這麼不完整，將來當立委要怎麼提案？還是吳覺得說太清楚會被年輕人討厭、會傷害選票？