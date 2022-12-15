民進黨台北市立委補選參選人吳怡農15日發表雙語政策，遭到對手王鴻薇鴻薇大酸，吳過往提出的公共政策，連民進黨都不理他，變成吳怡農一個人的江湖。吳下午表示，深深感受到對手陣營全黨在打一人，似乎把吳怡農當作稻草人，但選民期待的是回到議題上的辯論。

王鴻薇今批評，吳怡農提出來的公共政見連民進黨都不理他，變成吳怡農一個人的江湖，是不是該回頭看看他的政見是不是流於空泛、紙上談兵。對於藍營每天打團體戰批評吳怡農，但吳怡農孤軍奮戰，吳回應，其實深深感受到對手陣營全黨在打一人，但選民期待的是回到議題上的辯論，回到國家所面臨到的困境，有什麼主張改善環境。

吳怡農說，他也看到對手陣營的政黨，每幾天就開一個記者會，抹黑、造謠也照常，除了攻擊個人，也攻擊他創辦的社團法人，一個非營利組織，這段時間這麼辛苦在民間所做的工作，這些抹黑大可不必，我們也都知道選民對於惡質選舉文化、風氣大家都覺得夠了。

他表示，若對手陣營持續用這種方式選舉、競爭，也希望選民們可以明確地透過選票，告訴這樣惡劣的選舉方式適可而止，告訴對手陣營，大家期待的民主競爭不只這樣。

是否民進黨應給資源整合？吳怡農說，從中央到市黨部到地方的中山、大同或松山信義的議員都密切的保持聯繫，昨天就有一場街頭宣講，合作非常順暢，必須透過更多的合作，才有機會在3周後爭取到最多選民支持。

吳怡農坦言，知道這場選舉從一開始就落後許多，對手已經選舉了一年多，他一直再趕、一直在追，1月8日日期就在那邊，也感謝黨內同事們這段時間的協助，接下來每周每隔幾天就會在選區透過座談、會議和選民們直球對決。

另外，對於吳怡農的雙語政策，王鴻薇也批評台北市在2026年早就達成，痛批吳的政策是「一枚空包彈式的政策」，譏諷「吳怡農還要再補課，他跟台北市真的不夠熟 」。

吳怡農指出，當然知道台北市的學校教育包括雙語，也有英語的學習，但是他認為不夠，他所提出的是課後學習機會，兒童英語對話及電腦程式的語言，希望讓更多的家庭、平常或許沒辦法負擔長期課後才藝班的家庭也都能夠有機會，讓孩子從小學、一直到國中都有課後的學習機會，強化外語溝通、對話及程式語言，這和校內的學習應該沒有衝突，不確定王鴻薇意思是不是反對課後的學習中心建立。

吳怡農強調，自己一直住在台北市，當然是看到居民有這樣的需求，所有的家庭希望孩子有公平的教育權利和機會，一般的受薪家庭無法長期負擔這麼多才藝班，他提出的只是課後，讓所有人都有一個平價又優質的學習環境，相信王鴻薇應該不會反對這個方向吧？

另外，王鴻薇也質疑，松機、兵役、教育政策有問題才導致中間選民支持度不高、不信任，吳怡農說，看到從投入選舉到今天，雙方採取非常不一的選舉模式、有非常不一樣的態度，只有他對於國家安全、提升競爭力提出具體主張、政見，對手到目前為止除了謾罵、造謠、抹黑外，還沒有聽到有建設性的評論。

吳怡農喊話，非常期待競爭對手對於國家安全主張，對松山機場遷移的主張是同意還是不同意，因為到目前為止，王鴻薇還沒有給一個非常明確的答案，選民所期待的是一個立委候選人要把該說的話說出來，要明確表達自己的主張。