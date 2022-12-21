台北市第3選區（中山、北松山）立委補選明年1月8日投票，吳怡農拋出中央應編列專案預算，加入消防人力增補及汰換消防車輛，但王鴻薇打臉指出，藍營議員2020年共同爭取北市警消勤職務加給調升後，案子都卡在行政院、卡在民進黨手上。吳怡農今天表示，任何口水都沒有太大意義，讓中央主導，協助提升消防人員人數以及裝備狀況，應該是好事，不需做任何攻擊，大家一起解決。

吳怡農今天到中山區大佳里拜會請益，吳說，這不是他第一次跟里長見面，過去這段時間，在許多場合都一起跟中山區的里民們有很多互動的機會，尤其大佳里其實就在機場正下方，今天除了例行跟里長打招呼，找機會跟里民們問候之外，也會持續談到他對松山機場遷建的想法，以及後續的規畫跟主張。

吳怡農昨天提出消防政見，但王鴻薇打臉稱，自己過去即爭取北市警消人員勤職務加給調升1.5至2倍。吳怡農今表示，他們談的是完全不同的東西，其實沒有衝突，他昨天提出是對消防人力補充以及老舊車輛裝備的汰換，這跟王鴻薇談到的勤務加給危險加給，完全不一樣的事，沒有衝突，都重要、都要做。

吳怡農說，王鴻薇提到的加給重點是要留住人才，把好的人才留在台北市的消防單位，他自己所談的是人力不足的問題，以台北市為例，台北市消防人員編制員額2000人，預算1900人、實際1800人，可以看到人力非常吃緊，在老舊車輛，超過15年車齡的消防車輛中，台北市老舊車輛比例就超過30％，不管是人力、車輛或消防衣裝備，都需要中央主導，給予地方更大的協力，必須一起面對解決的。

不過，對於王鴻薇批評問題出在卡在中央沒有下文，吳怡農卻推稱，任何口水都沒有太大意義，現在看到的問題，的確就是全國消防人員人力是吃緊的，政策由中央訂，但預算由地方籌備，看到這結構性問題，提出具體解決方案，讓中央主導，協助提升消防人員人數以及裝備狀況，這應該是好事，不需要做任何攻擊，大家一起努力一起解決。