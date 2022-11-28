中芯集成科創板IPO 25日獲通過，擬募資125億元。該公司第二大股東為中芯國際。

中芯集成成立於2018年，是大陸少數提供車規級晶片的晶圓代工企業之一，在MEMS領域，該公司擁有大陸規模最大、技術最先進的MEMS晶圓代工廠。此次IPO的保薦人為海通證券。

但公司的業績年年虧損，成為市場關注的焦點。對此，公司表示，這主要是由於公司生產線建設及擴產過程中無法及時形成規模效應，在短期內面臨較高的折舊壓力，且研發投入不斷增大。

公司此前在回覆交易所問詢函時曾表示，在公司不進行其他資本性投入增加生產線的前提下，預計公司2026年可實現盈利。

據招股書介紹，公司前身為中芯積體電路製造（紹興）有限公司，由越城基金、中芯控股和盛洋電器於2018年3月共同出資設立。

基於此，中芯集成與中芯國際的業務往來十分密切。公司最近回覆交易所提問時提到，中芯國際曾向公司轉讓了MEMS及功率器件業務相關的固定資產，並授權了智慧財產權使用許可，原中芯國際體系內從事相關業務的人員轉移至公司。