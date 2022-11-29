今年以來，美國聯邦準備理事會(Fed)，一共宣布升息6次，累積升息15碼（375bp），基準利率來到3.75%~4.00%區間，升息至2008年以來新高。對於12月的升息態度，Fed曾在9月會議上預測暗示12月將升息2碼，而美國日前公布的10月通膨數據低於各界預期，聯準會（Fed）副主席布蘭納德於本(11)月15日表示，Fed可能很快就會放慢升息步伐，但強調會繼續升息。為了回應市場變動，台新金（2887）旗下台新銀行推出的「階GO利7外幣定存專案」，緊跟隨Fed升息腳步，美元定存平均年息最高4.7%。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原指出，台新銀行為了回饋客戶，讓民眾可以明顯感受到升息的態勢，今年推出外幣定存專案以來即時反應市場狀況、快速調升專案利率。本(11)月新推出的「階GO利7外幣定存專案」，美元定存1年期的平均年息已來到4.7%；美元6個月期的定存平均年息也高達4.5%。以6個月期美元專案為例，平均年息相較年初時的專案，年息整整高出5倍之多。

台新銀行「階GO利7外幣定存專案」推出至今，承作門檻依舊維持親民，只要原幣(美元、澳幣、人民幣)1仟元即可申辦，專案提供「階梯式」優惠利率。以美元1年期專案為例，最後一階年息高達6.6%。存滿1年期平均優惠年息達4.7%(第1~4個月年息3.2%、第5~8個月年息4.3%、第9~12個月年息6.6%)。除此之外，人民幣及澳幣的定存專案利率也都極具優勢，人民幣1年期平均年息達2.5%、澳幣1年期平均年息亦高達3.5%，建議民眾可多加把握相關專案，重新布局投資策略，搶搭高利列車。

劉熾原提醒，目前大多數銀行都有推出美元高利專案，民眾在比較時，可特別留意承作條件及注意事項，例如銀行所提供的年利率雖然很高，但有限定「新客戶」才適用，或是優惠限定短天期(如7天或14天)，部分也訂有每個客戶承作金額的上限等等的限制條件，建議民眾可以多方比較，選擇最適合自己的方案再下手。