拉製蠶絲被一定要4位師傅同時進行，像打麻將一樣，缺一不可。（下營區農會提供／張毓翎台南傳真）

這些擁有數十年經驗的師傅，可依顧客需求，製作不同重量的蠶絲被。（下營區農會提供／張毓翎台南傳真）

今年冬天冷的特別晚，很多人11月還在穿短袖、吹冷氣，不過天氣從本周三開始明顯轉涼，全台僅存手工拉製蠶絲被的台南市下營區農會，師傅準備火力全開趕製蠶絲被，下營區農會總幹事陳乃源表示，有時逢冬天，卻沒有冬天的樣子，因應近年氣候異常，不少顧客推崇「洋蔥式蓋法」，如冬天蓋2件薄被，方便替換或增減。

天氣多變，台南今年入冬後，白天經常依然高溫，晚上才有些許涼意，陳乃源說，純天然蠶絲具有冬暖夏涼的恆溫功效，雖然今年可能是「暖冬」，不過蠶絲被的銷量未受太大影響，主要是現在夏天，幾乎家家戶戶都會開冷氣，所以即便處在炎熱夏天，市場還是對蠶絲被有需求，農會今年迄今已售出2000多件。

下營區農會製造蠶絲被的歷史，則可追溯至民國70年代，不過蠶絲原料，因為養蠶極耗人力，台灣已經無人養蠶，得靠進口，但農會至今依舊保留手工拉製的堅持，每件蠶絲被都由經驗老道的師傅親自製成。

陳乃源說，拉製蠶絲被一定要4個人，像打麻將一樣，缺一不可，這些數十年經驗的師傅，可依顧客需求，製作不同重量的蠶絲被，南部民眾大多蓋2.5公斤的蠶絲被，北部民眾則偏好3或3.5公斤，若孩子要出國念書，有家長也喜歡購買厚一點的蠶絲被給孩子帶出國。

陳乃源提到，衣服有多層次的「洋蔥式穿法」，蠶絲被也有「洋蔥式蓋法」，因為蠶絲被無法再拆解，難因應多變化氣候，尤其遇到暖冬就很傷筋，因此有消費者分享說，喜歡買薄一點的蠶絲被，夏天時蓋一件，天氣轉冷時再多蓋一件，運用「洋蔥式蓋法」，應付多變天氣。