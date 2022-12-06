民進黨立院黨團5日稱將研擬提出「公職人員選舉罷免法第26條修正草案」，未來涉及「黑、金、槍、毒」者不得登記為候選人。但媒體人黃揚明今(6日)在《大新聞大爆卦》節目指出，排黑條款沒列入殺人放火、性侵詐欺、擄人勒贖等重大罪行，不只是打假球，連打球的意願都沒有。

「歷史都會不斷地重演。」黃揚明提到，2006年12月行政院院會通過《選罷法修正草案組織犯罪條例》，曾參加過組織犯罪者終身不得參選，排黑條款，當時也是民進黨執政到了晚期、阿扁的末期，突然想到要做這件事情。然後到了2018年徐國勇提說要再把這法案來修一下。現在是民進黨黨團說要修。但2016年蔡英文總統第一任國會就過半了，怎麼不列為優先法案？

黃揚明質疑，而且「排毒」是很奇怪的，販毒、製造毒品等行為是有等級差異的。舉個最簡單的例子：謝和弦，他是吸大麻，他這樣就不能參選了？這次是因為判刑確定還沒有執行，所以取消他的參選資格，他的刑期不到6個月，只是沒有執行。未來修法一旦過，謝和弦終身不得參選。

「這叫比例原則。」黃揚明指出，現行選罷法規定終身不得參選的有內亂、外患、貪汙，還有一個是妨害投票，妨害投票是用暴力強迫人家要投給誰，或賄選，只有這幾個狀況是終身不得參選，而且要判刑確定。如果民進黨團列的這5個罪名可以，那就要問了：論文抄襲的品行有問題，要不要列入？殺人沒有列入，奇怪了，你排黑，殺人的卻可以參選？放火的可以參選，性侵的可以參選，詐騙集團可以參選，擄人勒贖的可以參選？

黃揚明說，你排了黑排了毒，結果一堆惡性重大的都還可以參選。旁邊媒體人朱凱翔說，乾脆說非民進黨不得參選好了。黃揚明說，以後要不要設一個違規停車不得參選？國民黨北市議員徐巧芯踩到法律紅線！也許未來會量身打造。其實照這樣修，九合一會有2個國民黨、2個民進黨、2個無黨籍無法參選，影響不大！而且上有政策下有對策，即便這個法過了，誰真的有問題，就讓配偶出來選、讓小孩出來選，讓股東或合夥人出來選。

「我看了這幾條，(前國策顧問、民進黨中常委)黃承國沒有被排除啊，如果要參選他可以參選，沒有解決問題的！」黃揚明強調，這次嘉義有一位「雨刷」高票當選，讓很多棒球迷很不爽，他的罪名叫詐欺，也沒有在裡面。這個排黑不只是打假球，根本是假動作，根本連打球的意願都沒有。