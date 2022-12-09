台南市警察局歸仁分局傳出50多歲李姓巡佐因涉嫌違反選舉罷免法妨害投票案，今天遭到台南市調查處拘提，無保請回。歸仁分局證實確有此事，據了解，李員自認沒犯法，因此雖遭傳喚卻未到案，才會遭拘提。歸仁分局則強調絕不護短，將持續配合台南地檢署調查，加強李員輔導考核，如有違法情事，必依法嚴辦。

據了解，從警逾30年的李姓巡佐去年9月才調到歸仁分局，傳出涉及選罷法案件，同事們都感到相當意外。李員今天遭拘提到案說明後，已無保請回。據悉他因不認為自己犯法，才未配合傳喚到案，導致遭到拘提。

歸仁分局晚間也發出簡短聲明，「有關本分局李姓員警涉嫌違反選舉罷免法妨害投票案，本分局秉持不掩飾、不護短、不庇縱態度，將持續配合台南地檢署調查，並加強李員輔導考核，如有違法情事，必依法嚴辦，使其有所警惕，且將持續要求加強品操紀律、強化廉正觀念，展現整飭警紀決心，以維護警察形象。」