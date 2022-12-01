由外貿協會與機械公會主辦的台北國際工具機展（TIMTOS）」將於2023年3月6日至11日展開，展出地點橫跨南港展覽1、2館及台北世貿1館，至今已有超過1,000家廠商報名參展並使用近6,100個攤位，規模超越2022年，更是台灣邊境解封之後最大規模的國際專業展。

主辦單位指出，目前國內外工具機業界對2023年TIMTOS有高度興趣，除參展商積極爭取攤位外，外貿協會亦收到包含越南、土耳其、印度等國買主團來台觀展需求，屆時盛況可期。

TIMTOS 2023展覽已有來自17國參展廠商包括友嘉、東台(4526)、上銀(2049)、銀泰、穎霖、新武、高鋒(4510)、慶鴻、協鴻、和和、油機、瀧澤、永進、高明、台中精機、台達電(2308)，西門子、海德漢、創浦、發那科、易格斯、MAZAK、三菱、THK、Zeiss、Universal Robot、Mitutoyo、Keyence、Renishaw及ACCRETECH等國際大廠。同時美國、德國、瑞士、丹麥國家館亦將展示最新機種及智慧製造解決方案。

主辦單位指出，無論線上或線下，TIMTOS 2023以虛實整合方式歡迎全球訪客，並以新亮點、新面貌呈現給久違不見的買主，如於世貿一館新增三大主題展區-「尖端技術加工區」、「積層製造主題區」、「未來製造體驗區」，搭配多元周邊活動及買主服務，包含未來製造趨勢論壇、企業碳健檢、製造癮Podcast Live、TIMTOS Maker Workshop智造工作坊、刀具獵人、主題導覽等。