廠務工程及設備大廠帆宣(6196)受惠半導體客戶建廠進度步入認列高峰期，2022年11月合併營收突破50億元，與前11月合併營收同步改寫新高。法人認為，帆宣目前在手訂單仍逾600億元，訂單能見度致達明年底，看好第四季營收連3季創高，全年有望賺進1股本。

帆宣股價10月中下探95元的近17月低點，10月底起緩步震盪走升，今（7）日開高後在買盤敲進下放量勁揚6.53％至130.5元，為9月中以來近3月高點，早盤維持逾4％漲勢。三大法人近期多空調節互見，本周迄今合計仍買超413張。

帆宣公布2022年11月自結合併營收50.54億元，較10月46.27億元成長9.23％、較去年同期42.19億元成長達19.79％，改寫歷史新高。累計前11月合併營收454.16億元、年增達50.23％，已提前超越去年全年344.58億元，提前改寫年度新高。

帆宣受惠半導體客戶積極建廠擴產，今年以來營運成長動能暢旺。總經理林育業先前表示，儘管有部分晶圓廠放緩建廠計畫，但整體而言仍維持成長態勢，就目前產業狀況來看，明年半導體建廠規模仍有望持續成長。

林育業指出，帆宣主要業務除了廠務工程外，亦包括廠務維修、設備代工及材料銷售。除了建廠進度進入認列高峰期，後續尚有設備開始進駐，使帆宣的廠務工程及設備代工訂單能見度皆高，對下半年營運審慎樂觀、可望優於上半年，明年營運續拚成長。

法人指出，帆宣目前在手訂單規模仍維持逾600億元高檔，訂單能見度直達明年底，看好帆宣下半年營收逐季創高，全年營收估年增逾3成、可望賺進1股本，明年營運續拚成長創高、營收有望上看500億元。帆宣不評論法人評估數據。