櫃買中心表示，「元富那斯達克亞洲（日本除外）高股息指數投資證券」（證券代號：020013；簡稱：元富亞洲高股息N） 及「永豐金櫃買富櫃200報酬指數單日正向2倍指數投資證券」（證券代號：02003L；中文簡稱：永豐富櫃200正2N），到期日為111年12月26日，自111年12月27日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，「元富亞洲高股息N」及「永豐富櫃200正2N」最後交易日為12月22日，最後交易日前投資人仍可於櫃買交易市場買賣。投資人權益相關事項請查詢元富證券網站（https://www.masterlink.com.tw/warrant-etnareaasia）或永豐金證券網站（https://www.sinotrade.com.tw/ETN/Index.aspx）。上開所定日期，如遇有天然災害侵襲、公職人員選舉罷免致證券交易市場全日休市時，一律予以順延至次一營業日。