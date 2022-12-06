在押注聯準會應該不會在十二月大幅升息下，外資上個月流入亞洲股市的金額，寫下兩年新高紀錄。另外，中國大陸近日已鬆綁嚴格的抗疫規定，也對亞股後市有激勵作用。

根據來自台灣、印度、菲律賓、越南、泰國、印尼以及韓國等證券交易所的最新數據，11月外資淨買超151.8億美元股票，金額是2020年11月以來最多的。

從聯準會最新的會議紀錄來看，在目前景氣不確定之下，大多數與會專家都認為要放慢升息幅度，並維持金融市場穩定度。摩根士丹利資本國際亞太指數（MSCI Asia Pacific Index）11月期間大漲14.8%，創約24年最大月線漲幅。

同樣在11月，台股吸金60.6億美元外資，創2008年以來單月最多金額，印度和韓國分別有44.3億美元以及30.4億美元，外資淨流入金額。泰國和越南股市則有8.22億美元以及6.83億美元，甚至外資也買超菲律賓和印尼股市。

分析師認為，美元最近幾周大幅走貶，因此對流入亞洲新興市場的資金保持樂觀態度。美元指數目前仍處於頹勢狀態，今年底之前外資淨流入亞股還是有想像空間。