台灣逾65公尺高的巨木多達941棵，然而，巨木測量樹高是生態調查人員難以克服的障礙，成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁、農委會林試所助理研究員徐嘉君共同策畫「找樹的人─巨木地圖計畫」，以巨木尋找演算法，辨識全台灣巨木位置，耗時5年，持續探索台灣山林，12月10日在將於成大舉辦成果發表會。

根據林務局資料顯示，台灣約有9.5億棵樹，但調查人員無法每株測量樹高，「找樹的人─巨木地圖計畫」利用全台灣的空載光達資料，以獨特巨木尋找演算法，配合專業人員辨識巨木位置，耗時5年共找到941株，高於65公尺的巨木位於中央山脈深處，並以地面光達掃瞄儀記錄桃山神木與棲蘭三姐妹神木的光達影像。

其中，雪霸公園山谷的台灣杉巨木「桃山神木」，樹高79.1公尺，是目前實體測量台灣最高的樹。

王驥魁指出，全世界適合巨木生長的氣候區域僅佔陸域2.1％，但多數區域因砍伐與氣候變遷，逐漸消失，國際期刊與雜誌均警告巨木將在未來數十年內絕跡，台灣巨木生長區域得天獨厚，因交通難以到達，導致伐採不易，至今仍保有大面積巨木森林，為世界上的巨木寶島。

「找樹的人─巨木地圖計畫」目標為繪製第1幅全國巨木分布地圖（樹高大於65公尺），並展示於公開平台，提供國人檢視，以利於未來科學研究與生態旅遊的推廣，12月10日將舉行成果發表會，當天還安排親子攀樹活動、光達測樹體驗營，帶領民眾體驗休閒攀樹，並推廣樹冠層生態觀察研究，歡迎對全國巨木有興趣的朋友報名參加。