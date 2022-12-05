紐西蘭政府宣布將推出一項新法規，要求Alphabet旗下谷歌公司和臉書母公司Meta Platforms等大型線上數位公司，就出現在其動態消息上的本地新聞內容向紐西蘭媒體業者付費。

紐西蘭新聞傳播部長Willie Jackson周日發布聲明表示，這項法案將以澳洲和加拿大類似的法律為師，他希望這將促使數位平台與紐西蘭本地新聞媒體業者達成協議。

該部長表示，隨著越來越多廣告轉向網路，紐西蘭的新聞媒體陷入財務困境，尤其是小型地區與社區型報紙。最重要的是，那些從他們的新聞內容受益的人應該要為此付費。

這項新法規將送交紐西蘭議會表決，由於執政的工黨在國會擁有多數優勢，因此要網路平台為新聞付費的相關措施應能順利過關。

澳洲在2021年推出新法，授權政府要求網路公司必須就內容供應與媒體業者取得協議。澳洲政府在上周發布的檢討報告中指出，這項法案大致發揮了作用。