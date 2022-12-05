Kotex 相信只要用心灌溉_每位女孩都能打造專屬自己的進步花園。（Kotex 提供）

最挺女孩的Kotex靠得住品牌，近期透過活動蒐集了近千位女孩的生活目標，發現大多數新世代女孩的目標都屬於「微進步」類型，比起功成名就的遠大目標，年輕女孩更關注自己能否每天保持進步。

新世代女孩們大多有著「專注自我、持續追求自我進步」的心情，為鼓勵女孩無畏地朝著目標前行，Kotex 靠得住11月中於台北中山區舉辦別開生面的《 Kotex進步花園》互動展，精心打造華麗奇幻互動式花園與絕美風格IG拍照打卡場景，短短兩周即吸引近兩千位女孩朝聖。

進步小卡手寫活動獲得熱烈回響，短短兩周就匯集了近千張進步小卡，Kotex 靠得住發現，面對不同人生情境與挑戰，女孩們設定的目標百百種，但仔細歸類後發現：近五成的女孩們期許自我持續進步，包括「吃得更健康」、「每天運動30分鐘」、「每天喝2000cc水」等，也有兩成女孩希望「更愛自己」、「更有自信」。做為女性最親密的好朋友，Kotex力挺應援女孩們每天累積微小進步，努力灌溉生活，最終綻放成各自最美好的樣貌。

持續陪伴女孩進步的Kotex靠得住，是全球第一個成功把衛生棉介紹到市場上的品牌。2020年品牌慶祝問世100周年，在全球及台灣同步發起＃SheCan月經教育計畫，打造台灣首見的月經創新教案與月經桌遊，培力全台六縣市上千名國中健教師資，引領全台近10萬青春期女孩，以正向態度暢聊月經、愛上不斷蛻變進步的自己！ 透過這項公益計畫，Kotex期盼所有女孩、男孩能勇敢打破月經框架，不讓「月經」成為女孩朝夢想前進的阻礙，打造「來就來無所畏」的She Can進步精神。