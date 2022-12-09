宏碁(2353)11月份單月合併營收為新台幣189.06億元，月增4.7%；累積前十一月合併營收為新台幣2,525.38億元，年減12.7%。非PC及顯示器之事業佔十一月營收之26.6%，且此部分事業累積前十一月營收年增11.7%。

宏碁致力ESG之Vero產品事業動能持續增加，使用回收材料製成之Vero產品線十一月營收年增43.4%。其他營運表現亮點包括：安圖斯科技公司累積前十一月營收年增137.5%，宏碁智新公司累積前十一月營收年增36.4%。

因應產業逆風，宏碁經營團隊持續專注於降低庫存並增加淨現金，相關作法已見成效。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖訂定，明年度業績將以超越業界均值為目標。並強調新事業與孵化中事業與集團綜效的重要性，可望協助集團在產業逆風中持續發展。針對明年景氣展望，陳俊聖認為，短期產業景氣的大方向並未改變，通膨仍是各國政府須優先處理問題，景氣回溫時間落在明年。