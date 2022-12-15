美國聯準會升息2碼符合預期，但預期要到2024年才會開始降息，持續偏向鷹派說法，台股開低走高，匯市持平穩盤，台積電順利填息，傳產股挺身而出，終場台股收跌5.23點、報在14734.13點、成交量為1922.19億元。預計短期仍需站穩月線支撐進而才能挑戰前高萬五。

權值股今聚焦台積電(2330)除息行情，股價開低走高，11點過後攻上481.5元，連續七季在除息當天填息的紀錄達陣，終場收漲0.52%，報在480.5元。聯發科(2454)今苦成空方箭靶，股價開低走低，收盤重挫5.15%，影響指數達20點之多；聯電(2303)下跌0.45%，鴻海(2317)收跌近1%，守住5日線；股王大立光(3008)開低走高、收漲0.44%，股后信驊(5274)下跌近2%，剛好收在2000元大關。

電子股今僅零星題材點火，顯卡股受惠比特幣本周反彈，麗臺(2465)漲停作收，技嘉(2376)、撼訊(6150)、華擎(3515)等同步大漲。市場預估明年顯卡市況可望回春，有利族群個股營收回升。

傳產股今鋒頭硬是強過電子股，觀光、航空、鋼鐵、軍工、玻陶等逆勢走強。軍工概念股精剛(1584)、寶一(8222)、雷虎(8033)等均收在漲停。玻陶股有和成(1810)股價開低走高鎖漲停22.1元，凱撒衛(1817)、冠軍(1806)及中釉(1809)全數勁揚，上市玻陶指數收漲0.71%。旅遊股今強勢吸金，燦星旅(2719)、雄獅(2731)、易飛網(2734)、山富(2743)、五福(2745)、鳳凰(5706)盤中全數亮燈漲停，帶動上市及上櫃觀光類股指數分別走揚2.35％及2.32％。鋼鐵股有佳大(2033)攻上漲停，中鴻(2014)大漲逾6.5%，新鋼(2032)、海光(2038)漲幅逾5%。

航運股今有貨櫃三雄的強勢，長榮(2603)收漲逾3%，萬海(2615)、陽明(2609)漲幅也達2.55%、1.29%。散裝航運慧洋KY(2637)大漲近8%，裕民(2606)、四維航(5608)分別漲4.77%、3.85%。

分析師表示，美國聯準會升息2碼符合預期，看似升息速度放緩，但FED上調終點利率(5.1%)及失業率，並調降2023年經濟成長率，加上製造業步入淡季且仍需加速去庫存，研判台股近期將進入震檔整理格局。以台股目前來說，壓力支撐分別落在三個區間，即頸線、半年線、前波反壓(14000-14400-15100)，仍需站穩月線支撐進而才能挑戰前高萬五，電子需要回神並配合增量，建議逢高減碼。