晶片股大多走跌，費半連5日收黑，並創6周新低，不過日圓跳升帶動美元指數走貶，激勵能源股走強，周二美股三大指數仍成功止步連4黑。周三受到全球資金回防日本，使台股遭殺低，不過市場仍認為央行升息循環已近尾聲，加上美股止跌激勵，周三台股反彈，開漲35.03點報14205.06點，鎳價加上鋼市春燕回歸，鋼鐵、電纜股添翼，航運、生醫敲邊鼓，大盤強漲百點，站回14200點整數關卡，最高來到14291.98，大漲121.95點，逼近14300關卡。

台股ADR周二表現，台積電、日月光下跌超過0.5%，聯電ADR更跌1.6%，權值王台積電(2330)ADR周二連五天下跌，不過周三回升開高，開漲2.5元報460元，早盤高點來到463元、上漲5元，盤中漲近1%。聯電(2303)、日月光投控(3711)均不畏ADR收黑，周三也分漲近1、2%，大型權值電子股鴻海(2317)、國巨(2327)、聯發科(2454)等紛紛往上，而欣興(3037)砍資本支出，ABF載板三雄南電(8046)、景碩(3189)持續黑臉下挫。

俄國鎳礦巨頭大減產，華新(1605)擁鎳礦成為贏家，加上國際鎳價周三大漲，推升股價強漲半根漲停，收復5日線、月線，電纜、鋼鐵雙雙大漲3%超過，鋼鐵龍頭中鋼(2002)、中鴻(2014)周二法說會更確立春燕下一季回巢，威致(2028)、佳大(2033)、海光(2038)、新鋼(2032)、燁興(2007)等全數漲停，中鴻也大漲9%以上。法說釋利多的不只鋼鐵，大江(8436)攻上漲停、和康生(1783)也勁揚，南光(1752)更飆上漲停，均推升生醫類指漲約2%。

傳產當頭，除了上述兩大族群，航運也漲近3%，中櫃(2613)、中航(2612)高漲半根漲停，貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)漲幅均約3%，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)亦漲近2%。紡織、儲能及航運股亦有表現，然電子零件、玻陶、光電、金融、食品則跌幅居前。

成交量方面，華新居個股冠軍，法說會後的中鋼、中鴻也成為搶手標的，居亞季軍，欣興(3037)、燁輝(2023)、陽明(2609)，以及面板雙雄友達(2409)、群創(3481)皆擠進前十大。

元富投顧指出，最艱難的升息已經近尾聲，若明年美國通膨率可以急速下降，美國聯準會(Fed)升息終點值也高於5.1%，美國企業維持平穩不至於大幅衰退，那麼2023年第一季打底築底完成，全年再展開多頭的機會仍相當大，近日先看萬四支撐。

富邦期貨認為，台股周二跌破半年線後，短線頭部壓力成形，預期年底前法人結帳壓力加重，後續恐回測季線支撐，整體走勢仍較為壓抑，但月結算行情應不至於太悲觀。