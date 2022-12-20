小編今天（20）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電由總裁魏哲家帶頭於11月再買股，但也有人趁著11月台股強彈14％悄悄賣股，高端疫苗法人董事長基亞、長聖董事安基生醫及中光電大股東泰威先進等三家公司，於11月天天賣出10張，合計各賣出220張。

【1】高端大股東 11月天天悄賣股

依證交法規定，上市櫃公司大股東、董事等重要內部人士，若要賣股須事前申報轉讓持股，但若一天賣出不超過1萬股（10張），則可不用申讓。證交所表示，「一天賣1萬股內，依法可以賣」。市場人士表示，今年來台股跌不休，11月好不容易強彈，對於有資金需求的大股東來說，逢高賣股套現並沒有錯，但董事長、董事、大股東等公司重要經營階層賣股卻不申讓，有種偷偷賣的感覺，市場觀感不佳。

【2】物價漲 明年5月報稅大減稅

財政部長蘇建榮本月25日借調期滿，確定歸建台北大學任教，本周五（23日）最後一天上班，在內閣改組前，不排除由政次阮清華代理的可能性高。對於立委關切是否實施減稅以減輕民眾壓力，蘇建榮19日備詢時指出，因應物價上漲，綜所稅免稅扣除額會順應調整，由8.8萬元提高到9.2萬元，明年5月報稅適用。

【3】疫情大爆發 瑞薩北京廠停工

中國大陸取消動態清零政策，北京等主要城市染疫人數快速飆升，已影響重點產業營運狀況，車用半導體大廠、日企瑞薩電子（Renesas）北京廠近日因員工確診而停工數日，市場關注後續對汽車等產業的影響。

【4】防疫概念股冒出頭 16檔給力

市場擔憂景氣不確定性，美股續黑，台股19日表現也仍疲弱，資金從電子股撤出，轉入生技類股停泊，其中，防疫概念股挾大陸解禁題材，特別受到青睞，如口罩股南六（6504）、體溫計的豪展（4735）等爆量衝漲停，16檔相關類股冒出頭，重演疫情爆發之初的多方行情。

【5】陸科技業颳寒風 新興市場重創 小米傳大裁員

科技業市況低迷，陸企裁員消息頻傳。其中，電商巨頭京東旗下京東印尼14日傳出將裁員30％。蝦皮購物母公司冬海集團11月中旬也傳出新一波裁員行動。