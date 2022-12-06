美國包括服務業等經濟數據意外強勁，使投資人擔心聯準會可能維持激進的升息立場，隔夜美股主要指數全面大跌。受此打擊，周二香港恆生指數盤中跌0.93%，報19336.79點，但跌幅已較盤初收斂，稍早前甚至一度由跌轉升。國企股暫跌1.37%，報6614.78點。

恆生科技股指數目前下跌1.92%，成分股跌多漲少。比亞迪電子漲4.61%，表現最佳，其次為快手漲近2%。線上醫療股平安好醫生跌近10%，表現最疲弱，其次為小鵬汽車下挫8.3%。

昨日大漲線上醫療股阿里健康暫跌1.7%，稍早前一度逆勢上揚10.5%，股價再創近一年新高。

香港中華煤氣獲摩根大通調升投資評級與目標價，目前股價上漲2.7%。小摩將該公司股票評級從「減持」調升為「中性」，將目標價從5.3港元調升至6.5港元。

龍湖暫停5.6%，該公司旗下債券「21龍湖06」跌停使股價承壓。

雅居樂11月預售額大跌7成，拖累股價下跌1.1%。

國航、東航、南航、國泰等航空股上揚，隔夜國際油價大跌逾3%，創下逾兩周來最大跌幅。