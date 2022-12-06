中央流行疫情指揮中心今（6日）公布國內新增1萬6002例本土新冠肺炎個案，比昨天（5日）1萬0209例大增5成7，創6天來新高，境外移入32例；另確診個案中新增22例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周二少1238例，減少約7.2%。

指揮中心表示，昨(5)日莫德納次世代疫苗總共接種16,150人次，其中BA.1接種1,238劑；BA.4/5接種14,912劑。以及今日無特殊死亡個案。

指揮中心統計，截至目前國內累計835萬7436例本土病例，2020年起累計1萬4505例本土死亡個案。

指揮中心表示，今日新增之16,002例本土病例，為7,413例男性、8,568例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,492例)，臺中市(2,157例)，高雄市(2,008例)，桃園市(1,588例)，臺北市(1,336例)，臺南市(1,314例)，彰化縣(1,029例)，屏東縣(524例)，新竹縣(498例)，雲林縣(465例)，苗栗縣(440例)，新竹市(438例)，嘉義縣(316例)，南投縣(304例)，宜蘭縣(274例)，嘉義市(212例)，花蓮縣(199例)，基隆市(135例)，臺東縣(124例)，金門縣(99例)，澎湖縣(48例)，連江縣(2例)。

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為14例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、且具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月12日至12月3日，死亡日期介於11月13日至12月3日。

指揮中心說明，今日新增32例境外移入個案中，為16例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，自日本(1例)移入，另31例感染國家均調查中。入境日期介於今年11月5日至12月4日。