日月光投控(3711)集團中壢廠周二12月6日獲頒由桃園市政府經濟發展局舉辦的111年桃園金牌企業卓越獎中的「愛地球獎」，肯定日月光中壢廠在節能減碳、水資源再利用及循環經濟等環保領域中的努力。

日月光中壢廠對於節能減碳、減廢措施及廢棄物回收，都有其全面性的規畫。「放流水回收系統」降低工業自來水的取用量，每月可回收約12萬噸放流水供製程使用，「製程廢水回收系統」自啟用以來每月約可回收6萬噸製程廢水，減少對環境資源的消耗並達到水資源再利用的目標。一般廢棄物的再利用率達到100%，並持續規畫產業廢棄物的再利用專案，如原本投入焚化爐處理的壓模膠轉化為水泥添加料或是變為透水地磚的資源化產品，使廢棄物成為更有效的循環利用。

中壢廠是結合生活、生產、生態三者並重的綠色科技智慧園區，目前基地內共計四棟廠房，已全數取得台灣綠建築標章，三棟取得綠色工廠證書，目標計畫於2023年全數通過綠色工廠認證，成為真正結合自然與科技的綠色廠房，實踐企業社會責任及環保永續發展的企業。

資深副總經理沈文智表示，能夠獲得愛地球獎代表日月光在環保方面的努力是被肯定的，未來我們會遵循日月光投控企業永續發展的策略「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大面向，因應產業趨勢，深耕永續價值與文化，繼續朝向淨零碳排的目標精進，落實企業社會責任。