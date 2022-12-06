半導體材料供應商長華*（8070）指出，封測代工客戶端的庫存調整已進入尾聲，預期明年第一季會是營運谷底，第二季後營收進入成長循環，並看好明年下半年消費性需求會大幅回升。再者，長華*及子公司長科*（6548）下半年積極爭取車用認證，預期明年第四季會有大量車用產品通過驗證。

由於封測廠第四季接單明顯減少，導致產能利用率下滑，對封裝材料拉貨放緩，長華*公告11月合併營收月減7.5％達15.88億元，較去年同期減少16.0％，累計前十一個月合併營收202.94億元，較去年同期增加8.6％。

長華*旗下導線架廠長科*公告11月合併營收月減8.4％達10.86億元，較去年同期減少11.6％，累計前十一個月合併營收133.65億元，與去年同期相較成長15.9％。總體來看，長華*及長科*的12月營收雖然仍將向下修正，但全年營收仍將續創新高，並預期明年第一季會是營運谷底。

長華*預期封測代工客戶端的庫存調整會延續到明年第一季，國際IDM廠也會在今年底及明年初調整庫存，封裝材料拉貨雖減緩，但導線架需求調整幅度相對較小。由應用端來看，面板驅動IC上半年就開始調節庫存，電視晶片庫存去化已落底，車用晶片下半年逐步進入調整且延續到第四季，但修正情況不會像消費性電子般劇烈。