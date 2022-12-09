金管會公布金融業最新裁罰概況，2022年前11月金融三業及上市櫃公司合計裁罰282件、年減50件，罰鍰金額共2億2022萬元，較去年同期2億8476萬元減少達6454億元或22.66％。其中，僅銀行業裁罰件數及罰鍰金額均較去年同期增加。

保險局前11月對保險業裁罰件數59件、年減10件，罰鍰金額6670萬元，較去年同期1億1200萬元減少達4530萬元或40.45％。銀行局前11月對銀行業裁罰件數19件、年增9件，罰鍰金額9712萬元，較去年同期9289萬元增加423萬元或4.55％。

而證期局前11月對證券期貨業及上市櫃公司合計裁罰件數204件、年減達49件，罰鍰金額5640萬元，較去年同期7987萬元減少達2347萬元或29.39％。其中，上市櫃公司裁罰件數172件、年減24件，罰鍰金額3632萬元，較去年同期4401萬元減少769萬元或17.47％。

而證券期貨業前11月裁罰件數32件、年減25件，罰鍰金額2008萬元，較去年同期3586萬元減少達1578萬元或44％。其中，證券業、投信投顧業、期貨業罰鍰金額各為984萬元、832萬元、192萬元，分別年減達27.11％、48.32％、69.33％。

銀行局及保險局今年裁罰金額最高案件皆為開發金，主因大股東辜仲瑩干政等內控缺失，分別重罰開發金2000萬元及旗下中壽600萬元。證期局裁罰金額最高案件則為瀚亞投信裁罰400萬元，主因前投資長涉用人頭炒股、且有「先畫靶再射箭」等違規行為。