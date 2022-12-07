加州州長紐森（Gavin Newsom）為了抑制油價高漲，提出對石油公司暴利開罰的新法案，可望成為全美第一個因應高油價而開罰的地方政府，但開罰門檻及罰則尚未明確，能否在加州議會順利過關也是個問題。

加州議會於5日召開特別會期，專門探討紐森提出的油價議題。紐森向媒體表示，新法案的目的在避免未來油價再度出現今夏的飆漲情形。他表示：「人民快要付不起帳單，都是因為這些石油公司。」

加州因環保法規嚴謹再加上各項稅務及行政規費眾多，一直以來都是全美汽油價格最高的地區，近來價格更是高到嚇人。今年10月加州每加侖汽油均價較全國平均值高出2.60美元，創下史上最大價差。

今年以來加州汽油均價多半在每加侖6美元以上，令當地人叫苦連天，因此外界預期新法案將受到選民歡迎，問題是石油產業是加州競選活動及遊說團體最大贊助商，恐怕不會輕易讓議會通過法案。