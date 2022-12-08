歐盟為了切斷俄羅斯發動戰爭的金援，本周起針對俄羅斯原油設價格上限，讓俄羅斯氣得跳腳，除了喊話不會遵守規定外，現在也傳出他們有意出招反制，考慮實施固定價格制或規定最高折扣，透過設定價格下限維護能源收入。

綜合外媒報導，不具名的俄羅斯官員表示，俄羅斯的目標是向買家提供透明的價格機制，希望能以市場價格來抵銷價格上限的衝擊，除了實施固定價格外，考慮設定俄羅斯能提供給客戶的折扣上限，意即賣家不能提供過多的折扣給客戶，盡量保持俄羅斯原油的價格水準。

報導提到，目前不清楚俄羅斯會在何時設定價格下限及規模，一切仍需要時間觀察，不過俄羅斯副總理Alexander Novak日前的談話就可略知一二，他批評此舉將干擾市場運作，造成不穩定、能源短缺及石油產量下降，「未來，這個措施可能會擴張至市場上其他產品，受影響的國家，可能不只有俄羅斯。」

此外，歐盟將俄羅斯原油每桶設定在60美元後，實施沒多久馬上遇到挑戰，土耳其要求所有油輪都必須提供完整投保的文件，但保險公司若為超過價格上限的油輪投保會受到制裁，一來一往就讓油輪運輸出現阻塞，目前有多艘油輪卡在土耳其外海。