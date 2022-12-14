特技演員「台灣學姊」陳竹音先前入籍大陸定居生活，並發聲表示願意放棄中華民國國籍與台灣健保權利，當時陸委會副主委兼發言人邱垂正回應會依法註銷她的戶籍，引來陳竹音回應4字「求之不得」。陳竹音近日參加了第11屆全中國台灣同胞代表大會，成為289名代表之一，她講述了自己祖輩跟與會同胞們流離遷徙的故事，認為懷疑他們的台灣人身分其實就是一種無知、不了解。

「我上中央廣播電台新聞聯播了。」陳竹音今(14日)在臉書發文表示，第11屆全中國台灣同胞代表大會，有來自全國289位台胞代表，她是其中之一。289位台灣同胞代表，大部分是定居台胞，也就是在1945年8月以前前來大陸定居的台灣同胞（早已取得大陸身份證），他們的祖籍就是台灣。

陳竹音強調，之前大陸人大會議政協會議的台胞代表受到綠媒矚目，懷疑他們的台灣人身分，其實就是一種無知、不了解。她指出，這些台胞是在1945年前定居在台灣的台胞，移居到大陸的第二代、第三代台灣人，而她是常住台胞。也就是常住在大陸的台灣同胞。台灣人加入共產黨而知名的盧麗安也是台胞代表之一，她的祖籍是最早從河南潁川遷居到福建，漳州，她到台灣已經是第八代了。

陳竹音說，她最近在閱讀在日據時代皇民化時代出生的林書楊老師文集，補強了許多日據時代的台灣真實歷史。當時因為台灣的高等教育不發達，台灣家境較好的家族都會將自己的子女送到大陸，或者是日本留學，他們有些人在抗戰時期從台灣來到大陸躲過一劫，這段憂傷的歷史少為台灣人所知。