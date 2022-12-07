《金融股》開發金今起暫停融資券交易 07:472022/12/07 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司金控公司第3季財報每股淨值資料，開發金(2883)每股淨值低於10元，將自12月7日起暫停融資融券交易。 《證交所》潤泰全、聯合再生今起恢復信用交易 《櫃買市場》鈺鎧 25日起融資融券交易 《櫃買市場》5檔解禁 恢復信用交易 #開發金 #有價證券 #每股淨值 #暫停融資券 #台灣證券交易所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》第一保避雷成功 明年穩定配息 08:082022/12/01 財經 開發金 今起暫停融資券 04:102022/12/07 證券．權證 《金融股》開發金前3季稅後淨利衝破200億元 金控排名第四 15:592022/11/23 財經 開發金獲利報喜 前3季賺破200億元 金控業第四名 17:442022/11/23 財經 雜誌精選》價值投資存股心法 賺股利又賺價差 08:302022/12/03 財經 潤泰全、聯合再生二檔個股 22日起恢復信用交易 19:032022/11/21 財經 力智 12/1開放融資融券交易 18:402022/11/30 財經 天良等5檔11/22恢復融資券 3檔暫停融資券 18:222022/11/21 財經 鈺鎧股票自11／25得為融資券交易 18:022022/11/24 財經 開發金股債吞虧 配息挑戰大 04:102022/11/24 金融．稅務 中壽資產重分配 開發金每股淨值回升至10元以上 19:572022/12/06 財經 開發金Q3淨值低於票面 12/7起暫停信用交易 19:282022/12/06 財經 新台幣助攻 三壽險前九月利差益擴大 18:042022/11/23 財經 開發金 全年獲利穩增 04:102022/12/04 證券．權證 第一保 疫苗險未到期保單只剩千餘件 19:292022/11/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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