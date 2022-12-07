台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司金控公司第3季財報每股淨值資料，開發金(2883)每股淨值低於10元，將自12月7日起暫停融資融券交易。