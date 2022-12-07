大陸傳將逐步放寬防疫措施，據路透報導，最快7日再進一步放寬10項防疫措施，容許部分符合條件的確診者及密切接觸者改行居家隔離。作為11月公布的「優化防疫20條」的補充。

憧憬防疫進一步放寬能刺激消費，A股免稅概念、零售股繼續走強，小商品城、東百集團、三江購物2連板（漲停），海南機場飆升7.4％，海汽集團升5.4％，皇氏集團升5.2％，海南發展升4.1％，中百集團升3.4％，中國中免升1.7％。

路透報導提到，中國可能最快明年1月將新冠的管理級別，從現行最高級別的甲類傳染病，降級到較不嚴格的乙類傳染病。第一財經亦引述衛生法專家報導表示，就當前新冠疫情防控的新形勢來看，乙類防控已經足以將疫情風險控制在可接受的水平。新冠病毒已具備了回歸乙類傳染病防治的條件。

安信證券表示，隨著疫情防控優化，消費復甦態勢漸趨明確，消費者外出就餐頻次增加，餐飲、團膳等本地需求將最先恢復，同時上游畜禽養殖產業鏈受益明顯。而跨區流動所帶來的交運、住宿、旅遊等相關機會也有較大彈性。恒泰證券分析稱，短期內繼續重點關注大消費＋國企央企的修復機會。