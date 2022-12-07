合晶(6182)為了與員工共享營運成果，並鼓勵員工長期持有公司股票，董事會於11月決議通過辦理員工持股信託，補助員工購買自家公司股票，期能提升員工向心力，並透過員工薪酬多元化增進福利水準。

該公司規劃的補助員工購股方案將於明年1月啟動，依員工意願自薪資帳戶代扣自提金，公司提存同額獎勵金，共同存至中國信託專戶，等同於幫員工以打對折的股價購入公司股票，定期定額，累積個人財富，使員工達到長期的財務安全。合晶科技深知，吸引並維護優秀人才，是公司必須要長期投入的任務和使命，而持股信託的目的之一，即運用同樣的資源，規劃更好的退休機制，讓被視為公司重要資產的員工們更無後顧之憂。

合晶深耕功率元件、電源管理晶片用矽晶圓已久，看好未來的車用及工業用的市場，積極佈局興建12吋廠；在滿足客戶現在與未來的需求之餘，也不忘善盡永續企業的責任與義務。合晶科技此時推動員工持股信託，將有助於長期人才留任，並與企業永續發展緊密相連。