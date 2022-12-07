明基材料將於台北國際建築建材暨產品展發表取得「高效能綠建材標章」的PDLC智慧調光膜。在各種應用中，智慧調光膜為設計師、建築師、業主提供可用於室內外窗戶的節能解決方案，透過高效的隔熱性能減少了家電能耗量，同時兼具空間視覺通透性與隱私感，該產品還因此成為全球首家取得「高效能綠建材標章」的智慧調光膜，並榮獲台灣精品獎銀質獎。

根據非營利組織世界綠色建築委員會（World Green Building Council）資料顯示建築與建材占全球碳排放比例近40％，此次展覽將展出大量新建築技術和建材產品，展示建築業、設計業對永續發展和生態友好的努力。明基材料董事長兼執行長陳建志表示，我們的智慧調光膜證明了我們可以創造出不僅永續，而且非常實用的節能產品，讓我們更有信心為整個建築材料及室內裝修產業提供新的永續材料選項。

智慧調光膜是由聚合物分散液晶製成，能夠抵禦紅外線，夏季可以使房間涼爽5°C，使空調成本和耗電量減少18％。與目前的大多數建材結構相比，這意味著碳排放量減少了19％。此外，透過遙控開關啟動玻璃的透視及霧面效果調節隱私和亮度、提供隔絕紫外線功能，以保護傢俱和人體皮膚老化。

明基材料本著材料科學專業的角度、永續生產的信念，所有製造環節融入對環保、透明、安全和產品品質的承諾，率先業界獨創全球首家綠建材智慧調光膜。產品製程不含溶劑、無廢棄物、回收超過93.8％的水，同時符合嚴格的ISO標準與日本綠色建材要求外，更於近日獲得台灣內政部營建署頒予的「高效能綠建材標章」。除此之外，綠建材智慧調光膜還取得2023年台灣精品獎銀質獎肯定。