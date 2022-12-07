美國法官今天接受美國政府建議，認定沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼享有不受起訴的豁免權，因此駁回一起他因涉及2018年沙國異議記者哈紹吉命案而在美面臨的訴訟。

沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙烏地駐伊斯坦堡領事館遭沙烏地特務謀殺並肢解。美國情報部門認為此案是由沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）下令執行。王儲則是否認下令殺害哈紹吉，但承認此案是「在我主政之下發生。我扛下所有責任，因為那在我主政之下發生」。

法新社報導，美國聯邦法院法官貝茨（John Bates）今天表示，哈紹吉未婚妻吉茲（Hatice Cengiz）以及哈紹吉創立的非政府組織「現在就為阿拉伯世界爭民主」（DAWN）提起的民事訴訟，在沙國王儲為謀殺案幕後黑手一事上，提出了「強而有力」且「值得讚許」的論點。

但美國司法部今年11月17日在發給法院的正式聲明中說，沙國王儲享有外國領袖的豁免權；貝茨表示，他無權否決美國政府的官方立場。

貝茨表示，即使沙爾曼今年9月才被任命為總理，美國相關行政部門「有責任維持外交事務，包括沙烏地阿拉伯在內。本法院如對穆罕默德．沙爾曼的豁免權做出完全不同的決定，恐不當干涉相關權責」。

貝茨說，針對謀殺案提出的種種「可信」指控，針對穆罕默德．沙爾曼獲任總理的時機，以及美國政府提出聲明的時間點，都令他感到「不安」。

但他表示，這起案件他別無選擇。