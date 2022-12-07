「行船走馬七分險、馬路如虎口！」台中市沙鹿區台灣大道6日晚上發生一起死亡車禍！44歲的呂姓男子駕駛轎車，與23歲的王姓男子騎機車碰撞，王男的機車車體幾乎全毀，王男重傷送醫急救，7日傷重不治；警方指出，全案正由警方調查肇事原因中。

警方指出，44歲的呂姓男子，昨晚9時許駕駛轎車要回家，行經沙鹿區台灣大道六段與正英路口，在快車道要左轉正英路；23歲的王姓男子騎車要找朋友，經台灣大道六段慢車道往東海方向行駛，二車在路口處發生碰撞，自小客車右側撞損，機車車頭撞損。

警方表示，王男被送到沙鹿光田醫院急救，7日上午傷重急救不治。兩名駕駛都無酒精反應，初步研判，轎車未依號誌指示左轉，機車部分仍需將事故製作相關資料，移請交通大隊分析研判詳細肇因。

警方強調，發生死亡車禍路段附近有兩所大學，清水警分局已加強規畫該路段守望勤務，提升見警率防制事故發生；警方將邀集道路主管機關會勘交通工程，研議改善措施，防範車禍再接二連三發生。