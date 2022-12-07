資誠全球聯盟組織（PwC）與城市土地學會7日發布《2023年亞太地區房地產趨勢調查報告》，顯示今年第3季亞太區不動產交易金額僅326億美元，較於去年同期下降38％，創下本地區10年來第3季最低的交易量，其中又以大陸交易金額下降最多，較去年同期下降23％。

普華國際不動產公司董事長劉博文表示，由於全球持續的通膨趨勢、經濟衰退和經濟指標的惡化，不動產做為抗通膨資產的基調不變，但投資者腳步依然受到影響，亞太地區交易量明顯下降。

在亞太各主要城市方面，由於這些市場深度大、流動性強，依然吸引避險投資者的目光。今年調查結果顯示，投資者最看好的亞太城市前三名分別是新加坡、東京和雪梨，主要原因是由於大陸房地產業持續的流動性危機和持續動態清零的管制，使得原本可能投向大陸主要城市及香港的資金，轉而投向這些市場。

本次調查的受訪對象包括233位的機構投資人與經理人、開發商、房地產公司代表和貸款經紀人。調查結果顯示，由於借款成本上升、通貨膨脹和對全球經濟衰退的擔憂，投資者對未來走勢的看法趨於保守。