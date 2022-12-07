摩根士丹利擬裁員2％ 1,600人受影響 23:332022/12/07 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩根士丹利繼第三季招募將近3,200名新血後，外媒引述消息人士指出，該公司6日宣布裁員2％，在整體8.15萬名員工中約有1,600人受到影響。摩根士丹利執行長高曼（James Gorman）日前表示，公司可能「微幅」精減人事。 標普、大摩預測 印度2030年躍全球第三經濟體 《國際產業》米其林下修裁員人數 保障生產活動 暗槓7嬰發燒 高市產後護理之家挨罰 #摩根士丹利 #裁員 #受影響 #名新 #外媒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》5、4、3奈米全出走 外媒爆台積電向美求救2件事 08:312022/12/07 財經 《國際金融》匯豐大規模瘦身 傳裁員至少200名營運長 13:482022/12/02 財經 足球傳奇「黑珍珠」比利化療無效 突轉送安寧病房 22:052022/12/03 國際 寒流要來了？ 鄭明典曝「雙極渦」 台灣也會受影響 15:482022/12/01 生活 晶圓代工廠第一槍！格芯年底前裁員800人 21:422022/12/04 財經 國際金融裁員潮襲台？金管會緊盯 04:102022/12/03 財經要聞 匯豐銀、瑞信裁員潮吹來台？金管會緊盯 17:032022/12/02 財經 《國際金融》押寶明年半導體復甦 外資看好這3國股市 16:392022/12/02 財經 加密貨幣交易寒冬 Kraken裁員砍回一年前規模 13:572022/12/01 科技 陳晨威捲倪暄劈腿風波 沉默數日回應了：絕不輕易倒下 12:082022/12/02 娛樂 台積電豪擲1.2兆 救不了美國晶片業？外媒曝1大死穴沒解決 16:102022/12/07 財經 《國際經濟》美再掀裁員潮 這些巨頭都開鍘了 14:182022/12/07 財經 多地解「核」 陸防疫鬆綁來真的 04:102022/12/06 財經要聞 《國際產業》H&M宣布裁員1500人 減緩成本壓力 15:392022/12/01 財經 雜誌精選》美科技業裁員不斷！從解雇、減薪學TOEIC英文 09:002022/12/06 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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