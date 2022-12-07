摩根士丹利繼第三季招募將近3,200名新血後，外媒引述消息人士指出，該公司6日宣布裁員2％，在整體8.15萬名員工中約有1,600人受到影響。摩根士丹利執行長高曼（James Gorman）日前表示，公司可能「微幅」精減人事。