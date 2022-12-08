有些東西不只有一種稱呼，像是橡皮擦就有擦子、擦布各種說法，一名人夫日前在臉書上發文，討論「小護士」、「面速力達母」、「曼秀雷敦」三種說法哪一種才是正確的，意外引起熱議。

一名男網友在臉書「爆廢公社二館」提問，日前請老婆幫忙拿「小護士」，老婆卻聽不懂「什麼小護士？哪來的小護士」，於是改口說要「面速力達母」，竟被老婆嗆「你到底在講什麼？什麼小護士？什麼面速力達母？講人話」。

最後原PO又換一個稱呼說要「曼秀雷敦」，老婆才終於聽懂拿給他。這段趣事PO出後，引發網友們熱烈討論正確名稱倒底是什麼，「三種說法都可以，小護士最簡短」、「我阿嬤以前都是說『免搜力蕩』」、「棉搜盪、小護士、面速力達母都有在說，反而不知道曼秀雷敦」、「講曼秀雷敦，家人反而聽不懂」。

還有人分享自己的糗事，「我幼稚園的時候，老師叫我回教室拿小護士，我找了很久都沒看到護士」、「小時候以為是三種不一樣的牌子，還問媽媽要怎麼分辨」。事後原PO補充，老婆最後自首其實她3種說法都知道，只是因為天冷不想動，假裝聽不懂罷了。

至於為何一個藥膏會有這麼多稱呼，是因為台灣早期的廣告歌，歌詞有「小護士、小護士、面速力達母」，而面速力達母就是曼秀雷敦的英文「Mentholatum」，翻成日文變成面速力達母、免搜力蕩。