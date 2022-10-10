香港女星張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，在2011年拋出離婚的消息震撼外界，張柏芝甚至在離婚後一度隱退演藝圈專心育兒，直到她憑著陸綜《乘風破浪的姐姐》掀起話題，再次迎來事業的小高峰，接下許多綜藝節目，她提起前夫謝霆鋒時，態度與稱呼都被網有大讚「太得體了」。

張柏芝因參加《乘風破浪的姐姐》獲得觀眾好評，隨後她也參加許多陸綜，日前她在《讓生活更好》節目和眾多女藝人暢聊生活，被問到對兒子未來若想進演藝圈的看法，她大方回答：「如果我兒子真的很想要去做娛樂圈，比我或者是比他爸爸更好的話，我會百分之百支持他。」已經鮮少提及前夫的她，稱謝霆鋒「他爸爸」，引起網友注意。

張柏芝在綜藝節目上提到謝霆鋒。(圖/微博)

張柏芝在綜藝節目上提到謝霆鋒。(圖/微博)

影片曝光後，網友稱讚張柏芝的回應「非常得體」，並說「真的很會教育孩子，她真的很棒」、「好媽媽有福了」。張柏芝和前夫謝霆鋒育有2個兒子，2007年生下長子Lucas，2010年生下第2胎Quintus，不過兩人在2011年離婚，謝霆鋒和張柏芝離婚後共同撫養兩個兒子，對探視孩子相當低調。