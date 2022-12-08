德國警方今天突襲極右派組織「帝國公民」成員並逮捕25人，他們疑似計劃要攻擊德國國會、推翻政府。德國內政部長費瑟表示，他們將受到政府全面的法律制裁。

費瑟（Nancy Faeser）在聲明中表示：「這次調查讓我們得以一窺帝國公民（Reichsbuerger）所處環境下的恐怖主義威脅深淵。」她補充說，憲政國家知道如何抵禦「民主的敵人」。

費瑟表示，她將在未來幾天內提交一項法案，以便更容易解雇被視為違憲的公務員。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，帝國公民並不是新成立的組織，他們早在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前就存在。但這一大膽的陰謀表明愈來愈多的承諾和激進化，這可能與網上流傳有關疫情的假消息增加密切相關。

反對德國政府COVID-19防疫措施的極右派團體「聯合愛國者」（United Patriots）今年4月因涉嫌密謀綁架德國衛生部長，有4名成員遭逮捕，這是與COVID-19陰謀運動有密切關係的第一個跡象；這個組織也與帝國公民組織有聯繫。

通訊軟體Telegram中與帝國公民相關的群組對陰謀論表現出興趣，他們認為COVID-19和疫苗是控制人口的陰險陰謀的一部分。

德國今天逮捕極右翼組織「帝國公民」的25名成員和支持者，檢察官辦公室表示這個組織正準備以暴力推翻國家，並任命曾尋求俄羅斯支持的海恩瑞希十三世P.R.為國家領導人。

路透社報導，檢察官表示，這群預謀犯案人士深受「帝國公民」（Reichsbuerger）和匿名者Q（QAnon）的深層政府陰謀論影響，2021年1月攻擊美國國會大廈被捕的人當中，就有匿名者Q的擁護者。

帝國公民的成員不承認現代的德國是個合法國家，其中有些人忠於君主制下的德意志帝國，而有些人則是納粹思想的擁護者，還有人認為德國處於軍事占領之下。

檢察官表示，被捕的海恩瑞希十三世P.R.（Heinrich XIII P.R.）為前德國王室成員，被視為未來開國領袖，而另一名嫌疑人魯迪格（Ruediger v.P.）則將成為軍事部門負責人，目的是建立一支新的德國軍隊。

檢察官說，帝國公民甚至模仿政府組織架構成立一個「委員會」，自2021年11月以來定期開會，還設有外交事務和衛生等不同部門運作。

他們說，來自魯斯家族（House of Reuss）的海恩瑞希十三世P.R.與俄羅斯代表聯繫，這個組織認為，俄羅斯是建立新秩序的核心聯繫人。檢方說，沒有證據表明俄國代表對他們的請求做出積極反應。魯斯家族統治在1918年前一直統治現代德國東部圖林根邦（Thuringia）部分地區。

法新社報導，德國聯邦檢察官發布聲明表示，警方出動包含反恐精銳小組共3000多名警力，在境內11個邦及奧地利與義大利共130多處發動搜索行動。德國媒體形容，這堪稱德國史上最大規模對抗極端主義分子的警方行動。

克里姆林宮表示，俄羅斯不可能參與所謂極右翼組織推翻德國政府的陰謀，發言人培斯科夫 （Dmitry Peskov）表示，這「似乎是德國內部問題」。