高雄姚姓男子日前想退出家庭群組，疑似故意「翻群」，先把群組裡的家人退光再退出，導致群組及內存100本家族珍貴相簿通通消失，連襟鍾姓男子發現後怒告求償50萬。高雄地院認為，該家族照片所有權與姚男翻群無關，是鍾男對照片備份管理的問題，敗鍾男訴定讞。

鍾男和姚男互為連襟，鍾男2013年創立「徐家姊妹聊天」LINE群組，把太太的家人全都拉進去，平時除了聯繫感情也會上傳共同出遊、聚會的珍貴照片。

2021年4月姚男想要退出，疑似先把群組裡的家庭成員退光，自己再離開群組，導致群組消失，連帶記事本裡多年來存放的100本照片全都不見。

鍾男得知此事後大為光火，先求助LINE官方，但官方回覆他無法救援。鍾男認為這些照片是家人們10年來在國內外旅遊所拍攝，包括小孩成長紀錄的珍貴照片，以群組內含100本相簿、每本相簿100張、每張照片價值50元計算，提告向姚男求償50萬元。

姚男辯稱，自己不懂Line的操作邏輯，本來是自己想退出群組，但是不小心將群組成員全數退出。如果他要惡意刪掉照片，直接刪除相簿就好，照片不見與他退群無關。此外，群組內的照片也不是原始檔，徐家親戚的臉書也留有相關照片備份，並沒有侵害到照片原持有人的所有權。

一審鳳山簡易庭法官認為，鍾男無法舉證群組內原有的相簿或照片實際數量，徐家姐妹臉書上確實也有過去家族的旅遊照片，最後判鍾男請求無理敗訴。

鍾男不服提上訴，高雄地院法官認為，投稿LINE軟體的相簿照片，是投稿者將硬體設備內儲有的照片上傳至群組相簿，而上傳並不會使硬體設備內照片檔案消失，僅是另於LINE軟體提供的網路空間儲存上傳相片檔案。鍾男雖主張自己沒有在其他硬體設備保留照片原始檔案，但這部分是鍾男對自己所有存於硬體設備的照片管理處分，與姚男翻群、害群組照片不見無關，認定鍾男請求無理，駁回他的上訴定讞。