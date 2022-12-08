在國際壓力環伺之下，俄羅斯總統普丁(Vladimir President)使用核武的風險已經降低，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)在周四出刊的一次專訪中如此表示。

蕭茲在接受媒體Funke的專訪中說，戰爭正在殘暴地進行，但是有一件事情已經改變了，「俄羅斯已經停止威脅使用核子武器；此為對國際社會作出的回應，並畫出了一條紅線」。

Funke表示，對蕭茲的專訪是在周一進行，並在周四出刊。

而普丁最新在周三晚間指出，爆發核戰的風險正在升高。

蕭茲表示，普丁必須停止戰爭；而且之後，他將與俄羅斯談判有關在歐洲削減軍備的問題。蕭茲並稱，在戰爭爆發前，已經提出過這份建議。

總理說：「我們正在盡一切努力，來防止俄羅斯和北約之間爆發直接戰爭。這樣的衝突只會帶來輸家，對全世界都是如此」。

關於基輔和其它歐洲國家批評德國對烏克蘭的軍援太少，蕭茲也回應說，德國是軍援烏克蘭的重要國家之一，僅次於美國，包括武器的供應。

蕭茲也預計德國可以安然度過這個冬天，在削減對俄國能源依賴之際，依舊可以維持強力的工業大國地位。