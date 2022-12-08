富邦金(2881)創台灣金融業之先，今日(8日)提出「金融安全數位轉型藍圖」，承諾未來三年將深耕四大策略：廣納多元科技應用、持續前瞻投資、拓展公私部門合作以及培育優質金融安全人才，期盼藉此帶動台灣金融業全力投入金融安全議題。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦深耕台灣已經超過一甲子的歲月，邁向下一個60年，我們期許富邦成為永續經營的領航者，為此，我們重新打造未來五年ESG目標，以低碳、數位、激勵與影響為四大策略主軸，在「數位」策略中，我們希望結合各項最新科技運用，提供社會及大眾更便利及安全的金融服務；「影響」策略中，則希望透過金融的力量導引產業，不斷擴大富邦對台灣環境與社會的正向影響力。近年來，詐騙已經成為最嚴重的社會議題，金融機構身為防阻詐騙犯罪最後一哩路的守門員，我們責無旁貸，理應肩負起保護民眾資產安全的責任！為此，富邦金控創台灣金融業之先，提出「金融安全數位轉型藍圖」，宣示富邦捍衛民眾「金融安全」之決心。

蔡明興指出，富邦金控及旗下子公司在反詐欺、反洗錢、反舞弊等「金融安全」領域近年來持續投入。在企業識別詐欺部分，富邦金控建立偽冒網站暨行動軟體APP偵測及防禦機制；反詐欺部分，台北富邦銀行與刑事警察局自2021年底即首開業界先河，合作發展「AI智能防詐模型」；2022年再與台北市政府及台北市警局攜手推動「智能防詐生態圈」，至今已有相當亮眼的成果。富邦產險則運用數位科技推出「智能風險評估」，有效降低保險詐欺；富邦證券、產險及人壽亦導入流程機器人進行反洗錢相關實務工作。

依據主管機關統計，2022年1至9月台灣全體銀行警示帳戶數較去年同期增加52.1%，但北富銀不增反減，與去年同期相比降幅達36.2%，顯示此AI智能防詐模型之有效性。此外，在企業識別詐欺部分，富邦金控亦建立偽冒網站暨行動軟體APP偵測及防禦機制，透過全球性釣魚網站及偽冒行動軟體採全網域全天候監控、檢測、追蹤，藉以發現非官方架設且近似於金控及子公司之釣魚網站或偽冒APP，阻擋、下架、關閉，亦獲良好防堵成效，避免大眾遭偽冒資訊進行惡意詐騙並保障客戶資訊安全。在防止金融產品詐欺部分，富邦產險運用數位科技推出「智能風險評估」系統，集結資深理賠人員的實際查核經驗，建立三維風險評估，包含客戶風險模型、業務員風險模型、交易事故風險模型，並將這三個風險評估整合理賠系統，一旦受理賠案並完成相關資料建檔後，即可進行初步風險評估結果，並提醒理賠案之風險等級，同時可避免內部人員舞弊發生。此系統自2017年12月上線後，除減少大量人工核證流程、給予客戶效率友善體驗，並有效降減保險詐欺發生。