博通（Broadcom Inc）上季營收獲利優於市場預期，且本季營收展望意外強勁，反映數據中心和網路設備晶片需求穩健，受此激勵，博通周四盤後漲近3.5%，報549.50美元。

在稍早前的一般交易時段，博通收漲2.43%，跟進整體晶片股的反彈。不過，今年以來博通股價已下跌逾20%。

隨著企業持續加碼投資支援混合工作模式所需的基礎設施，數據中心、路由器和WiFi數據機晶片大廠博通比起業務偏重智慧手機和PC晶片的競爭者更佔優勢。

此外，5G通訊逐漸在全球普及，以及公司進軍利潤豐厚的軟體事業，亦給博通帶來助益。

博通2022財年第四季（截至10月30日）營收年增21%，為89.3億美元，優於市場預期的89億美元。隨著供應鏈緊缺問題緩解，其半導體部門營收年增26%，為70.9億美元，略超出市場預期的70.4億美元。基礎設施軟體部門營收年增4%，為18.4億美元，略低於市場預估的18.6億美元。

淨利為45.4億美元。經調整後每股盈餘年增34%，為10.45美元，優於市場預期的10.28美元。

該公司預估2023財年第一季營收約為89億美元（年增16%），優於分析師預估的87.8億美元。

此外，博通預期蘋果作為最大客戶的無線晶片部門本季估將實現低個位數百分比增長，儲存伺服器部門營收估將大幅成長逾50%，但工業晶片部門營收轉弱，又以因防疫政策導致消費力大減的中國市場最為明顯。

該公司將季度現金股利調升12%，至每股4.60美元。但儘管上季營運和本季展望意外強勁，博通仍以經濟情勢不明為由，拒絕提供2023財年全年展望。