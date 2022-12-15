博世(Bosch)副執行長Christian Fischer在一次媒體專訪中表示，博世今年營收將超越預期，估超過870億歐元。

德國商報周三的一次專訪中，副執行長說，有鑑於在全球面臨的地緣政治危機，博世正考慮增加在印度的投資，以抗衡在中國的風險。博世目前有5分之1的營收是來自於中國。

「我們必須重新思考我們的中期投資重點」，對中國的投資不會減少；Fischer也補充說，來自印度的營收每年都超過20億歐元，在過去兩年，每年的成長都超過30%。