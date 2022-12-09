海運價跌無可跌，開始出現止跌訊號？上海航交所貨櫃運價指數SCFI 9日最新一周報價，跌幅持續收斂至2.84％，儘管連續25周下跌，但地中海線率先止跌，小漲14美元至1,827美元，令海運業振奮，但歐洲線、美東線仍然持續下跌，跌幅分別為3.5％、4.28％，仍高於大盤。

多家航商、貨代直言，船公司加大力度控艙效應奏效，11月底開始歐洲貨量陸續出來，雖不見小旺季，但有一定基本貨量，加上歐洲線幾乎是聯盟船的天下，運價秩序相對較容易維持。

據了解，多家船公司原有意在12月中到過年前微幅調漲運價，但目前看來似有難度，市場傳出船公司年前將加碼技術性抽船控艙。

反觀美國需求仍然疲弱，貨少船隊多的美西線已跌無可跌，本周續跌0.49％，但有利可圖的美東線下跌4.28％，跌幅仍相對較大。

航商認為，通膨、戰爭壓抑歐美購買力，加上庫存消化需要時間比想像長，仍影響製造業、零售業拉貨傾向保守，預估現在到明年第一季運價可能將處於區間震盪。12月運價即使止穩或小漲，農曆年後的前二周到三周，亞洲生產基地陸續開工，貨量不足，運價仍會持續修正，小漲小跌將是主旋律。

據SCFI最新一周報價，上海到歐洲每20呎櫃運價1,047美元，下跌38美元、跌幅3.5％；到地中海每20呎櫃運價1,841美元，小漲14美元、漲幅0.77％。

上海到美西每40呎櫃運價1,430美元，小跌7美元；到美東每40呎櫃運價3,290美元，下跌147美元、跌幅4.28％。