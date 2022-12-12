據知情人士透露，美國晶片製造商博通以610億美元收購VMware的交易案可能面臨挑戰，歐盟反壟斷機構準備對此展開調查。

此為今年以來全球第二大收購案，博通試圖多元化業務，將企業觸角伸向企業軟體領域；此外，全球監管機構正加大對大型科技公司交易的審查。

據了解，博通與歐盟監管單位在上周稍早已進行了一場會談。歐盟官員通常會在這種會議上表達擔憂，如果發動收購的企業無法讓歐盟官員相信收購的好處，官員通常會發動為時四個月的全面性調查。

歐盟反壟斷機構拒絕提出評論。該機構計畫於12月20日完成對該收購交易的初步審查。

博通表示，由於交易規模龐大，預計審查的時間將在其它關鍵地區(指歐盟地區)延長。雖然如此，但博通仍然認為，該收購交易將在2023財年完成。

比利時的數位技術協會Beltug，及其同業機構法國的Cigref、荷蘭的CIO平台，和德國的VOICE均曾表示，擔心該收購交易會導致價格大幅上漲，並對客戶採取更嚴格的商業措施。