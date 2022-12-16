高雄市政府經發局應日本台灣交流協會邀請，由局長廖泰翔代表於12月11日至15日赴日考察，針對智慧城市、能源轉型、新創輔導、商圈轉型及港區發展等政策議題，分別參訪筑波產業技術綜合研究（AIST）、全球創新促進機構（TGI）、柏葉開放創新實驗室（KOIL）、新創輔導機構、新能源產業技術綜合開發機構（NEDO）、巢鴨地藏通商店街及橫濱港區等多家機構及單位，盼強化高雄與日本產官研合作，加速在地產業轉型升級。 廖泰翔表示，市長陳其邁將推動產業轉型列為重要施政目標，以半導體、5G AIoT雙主軸帶動產業發展，吸引台積電、台灣默克、英特格等國際大廠投資。此行特別參訪日本最大國家級科研中心產業技術總合研究所筑波中心及其半導體超級無塵室探討半導體產業全球發展與關鍵技術等議題，產業技術總合研究所正與台積電日本3DIC研發中心合作，研究下一代三維矽堆疊和先進封裝技術材料領域；行程中也參訪全球創新促進機構與新創輔導機構了解技術創新、建構創新生態系、人才培育及國際合作等政策，盼能促成雙方在技術研發、人才培育、新創對接及產業交流等面向合作，為高雄產業注入創新動能。

拜會新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)探討能源轉型策略(高雄市經發局提供)

圖說: 拜會新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)探討能源轉型策略(高雄市經發局提供) 因應我國2050年淨零排放政策，行程也安排參訪日本最大公共技術開發與管理的新能源產業技術綜合開發機構，了解他們推動再生能源、氫能、智慧製造及節能政策發展歷程。由於該機構主要關注能源與工業技術領域，亦曾與美、中及越南等國合作推動能源改善計畫，透過NEDO自身經驗，提供台灣發展新能源技術的建議，開拓未來高雄產業轉型新契機。 廖泰翔透露，此行亦透過日台交流協會安排拜會有意投資高雄及深化合作的兩家日商，專注於節能改善技術與高階醫療器材服務等不同專業領域，後續將輔導於高雄落地設立公司，媒合在地業者進行業務合作共同拓展海外市場。

拜會潛在投資廠商(高雄市經發局提供)

圖說:拜會潛在投資廠商(高雄市經發局提供) 經發局參訪團此次也針對傳統商圈如何再創新局，安排參訪打造出濃濃江戶風而深受在地民眾及觀光客喜愛的巢鴨地藏通商店街，由區議員暨商圈理事池田裕一帶領實際走訪，了解傳統商圈如何透過傳承歷史文化打造特色街區，得以在激烈競爭的商業環境下屹立不搖，作為後續推動商圈發展政策參考。 經發局長廖泰翔更指出，日商在所有進駐高雄的外資企業中占比第一，市長陳其邁上任後招商兩年拚四年，不僅有海內外大廠接連投資高雄，更吸引三井LaLaport、唐吉訶德等指標商業服務業進駐，因此，本次參訪特別規劃透過線上會議與知名連鎖餐飲，介紹高雄商業環境、提供優質門市地點，盼爭取至高雄展店，提升商業環境、帶動經濟發展。

考察巢鴨地藏通商店街取經商圈轉型經驗(高雄市經發局提供)

圖說:考察巢鴨地藏通商店街取經商圈轉型經驗(高雄市經發局提供) 另針對高市府11月聯手中央推出的亞灣2.0計畫，此行也參訪知名的國際港口橫濱港，考察港區橫濱太平洋會展中心及臨港公園濱海綠地，盼借鏡作為亞灣發展國際金融研發服務中心聚落及水岸經濟參考。 參訪團五天行程含括科技、新創、永續、商業等多元領域，密集參訪日本多處重要產官研機構及單位，透過深度交流爭取高雄相關產業升級資源，並開啟後續投資商機。