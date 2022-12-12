促進轉型正義委員會（促轉會）任期屆滿後，相關工作分由各部會承接，內政部為了鼓勵縣市政府、學校，以移除或改名等方式，將公共建築當中的威權象徵清除，只要拆除一座兩蔣銅像，就給予10萬元補助。民進黨立委王美惠質疑，有些地方換了縣市長，「50萬也不一定願意遷」，對此，行政院發言人羅秉成強調，需要溝通協調。

內政部為鼓勵各界積極對威權象徵進行處置，訂定「內政部推動威權象徵處置補助作業要點」，已於11月28日生效，各縣市政府所屬機關、公私立各級學校、依法登記或立案的民間團體，只要以移除、改名等方式，處置公共建築或場所內有關威權統治的象徵，或是辦理清除威權象徵、反思威權象徵等相關活動，均可申請補助。

內政部提供的補助分為兩種，一是政策性補助，由內政部依政策需求決定補助額度；二則為一般性補助，每件最高額度為10萬元，申請單位須於計畫開始一個月前，依相關規定提供活動計畫書。

王美惠今在內政委員會質詢時表示，若當初想要遷移的縣市，現在縣市長換人態度恐轉變，需要多去協調，而當初政府不積極處理，現在要補助10萬元，有些地方換了縣市長，不要說10萬，50萬也不一定願意遷；羅秉成強調，內政部要有完整計畫，按照促轉會總結建議去做。

羅秉成表示，促轉會業務解散後，由行政院人權及轉型正義處接手，在六大任務中的移除威權象徵項目留在內政部，學校的威權象徵也要處理，內政部任務主責因為才半年，提出計劃要補助、遷移也好，皆由內政部辦理。