美國1960年代開始對古巴實施貿易禁運，聯合國已連續第30年要求美國結束對古巴的經濟制裁，財信傳媒董事長謝金河在臉書以「經濟制裁的殺傷力：古巴印象」為題發文指出，美國對古巴的經濟制裁長達超過半個世紀，雖然聯合國屢次通過決議案，歐洲也希望對古巴解除封鎖，不過美國卻一直没有讓步，讓古巴經濟持續陷入困境，他提到自己先前到訪古巴，當地機場的廁所連馬桶蓋全都被偷走。

謝金河表示，古巴經濟仍陷在深淵中，2020年古巴經濟成長率是負10.9%，去年的通貨膨脹率達70%，疫情重創了當地觀光業，他回憶自己5年前到訪古巴，當時他從古巴坐飛機到墨西哥，飛機誤點7小時，而且古巴機場的廁所連馬桶蓋全都被偷走。他感嘆，經過這麼多年，古巴經濟不進則退，美國長期的經濟封鎖仍然有相當大的殺傷力。

他並分享到古巴的趣事，車子開上高速公路，發現公路兩旁都是人，原來古巴車子國有，他們沿途載客可以得到一些收入；另一個印象則是參觀雪茄工廠，裡面的工人抓到機會就拿出3支雪茄私下賣給遊客，3支10美元，充分展現國有體制下的私營經濟型態。

古巴被美國經濟封鎖已超過60年，古巴政府透露，美國制裁使古巴經濟損失高達1500億美元（折合逾台幣4兆元）。

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