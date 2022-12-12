美國海軍官員表示，2架駐紮在陸上機場的 F/A-18E/F超級大黃蜂(SuperHornet)戰機接連發生A級嚴重事故，所幸沒有人因此受傷。

軍事時報(Militarytimes)報導，據美國海軍指揮部表示稱，第1起事故發生在11月21日，1架F/A-18F雙座型超級蜂戰機，從大西洋海軍航空站(Naval Air Station Oceana) 起飛時，發生爆胎導致起落架折斷，機身刮擦地面，發動機噴口和機身都出現損壞。所幸，飛機安全停止，2位飛行員並無大礙。

事故的第2天，1架 F/A-18E單人座超級大黃蜂戰機，在維吉尼亞海角執行飛行任務時，引擎突然起火，飛行員立即切斷引擎的油路滅女，憑著另一具正常運轉的引擎返回基地。

指揮部沒有提供兩起事件的更多細節，僅說都是「A 級事故」，並已展開調查。所謂A 級事故，是指損失嚴重，修復費用超過 250 萬美元的重大事故。