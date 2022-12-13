許多人都有睡眠困擾，包括淺眠、多夢、易醒，根據調查，主要源於自己並不自覺的阻塞性睡眠呼吸中止症 (OSA)，這是睡眠期間上呼吸道變窄或塌陷造成的，因此安眠藥也沒有用。手術對睡眠呼吸中止症的改善也有限，可說是相當棘手的毛病。所幸，現在可能有了改善的曙光，澳洲弗林德斯大學(Flinders University)發表了一種以鼻噴劑，可以擴張呼吸道，有效的改善睡眠呼吸暫停的問題。

有趣的工程(Interestingeng Ineering)報導，該研究的的團隊首席、弗林德斯大學睡眠實驗室 FHMRI 主任艾克哈特(Danny Eckeart) 教授說：「OSA 是最常見的與睡眠相關的呼吸障礙之一，全球估計有 10 億患者，如果沒能及時治療，會導致嚴重的健康和安全後果。」

「現在的主流改善方法是持續性正壓呼吸器( CPAP)，雖然效果不錯，但是不是每個人都能習慣睡覺還戴個呼吸器的。而牙科夾板和上呼吸道手術的效果因人而異。這就是為什麼我們需要新的治療方式。」

「隨著我們對於OSA 的理解持續累積，以藥物的方式改善是有可能的。」

新藥是一種肌肉擴張劑，採用鼻噴劑的形式給藥。在給12 名接受 OSA 治療的受試者中，與只給安慰劑的對照組相比，使用實驗鼻噴劑的受試者在整晚的睡眠期間，他們的呼氣道持續保持開放，他們也覺得睡眠品質改善了。

「我們測試的藥物，是針對上呼吸道表面組織的特定受體，使那些受體更容易觸發它們激活周圍的肌肉，在睡眠期間持續保持呼吸道暢通。雖然在臨床測試或許還有很長的路要走，但我們的研究表明，針對呼吸道受體的訊息，以改善呼吸道肌肉的塌陷，顯然是治療OSA的正確方向。」